Американский полковник объяснил отношение Путина к возможному вступлению Украины в НАТО

Перспектива вступления Украины в НАТО представляется для российского президента Владимира Путина большой угрозой. Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он напомнил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Путин не раз говорил о своем недовольстве из-за наращивания в ЕС присутствия НАТО. При этом российский лидер отмечал, что его не волнует как таковое присоединение Украины к Евросоюзу.

«Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США — прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок Украинского государства для угроз в сторону России», — пояснил Макгрегор. При этом он добавил, что в Европе никто не хочет «вечной войны».

Ранее власти Украины заявляли, что поняли бесперспективность попыток добиться членства в НАТО. Они готовы довольствоваться гарантиями безопасности со стороны ключевых держав. Об этом написало РИА «Новости».