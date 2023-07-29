Мир 29 июля 2023, 02:51 Американский полковник объяснил, что поможет России сохранить новые территории Полковник США в отставке Дэвис: ядерный арсенал позволит России сохранить новые регионы Freepik

Читать 360tv в

Желание Запада выбить российскую сторону с новых территории ничем не увенчается успехом, потому что у России — крупнейший арсенал ядерного оружия. Об этом сообщил полковник из США в отставке Дэниел Дэвис в материале для 19fortyfive.

«Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — заявил эксперт, призывая Запад принять факт силы и влияния России.

Реклама

Дэвис выразил уверенность, что западные лидеры не соблюдают ключевые условия военного успеха: принятие реальности и грамотное оценивание противника. По мнению эксперта, Запад ошибся и недооценил не только потенциал ВС РФ, но и решимость российского лидера Владимира Путина.

«Практически немыслимо, чтобы Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Украине контроль над какой-либо из занятых территорий», — сказал он.

Дэвис обратил внимание, что Кремль регулярно сообщал о готовности использовать ядерное оружие лишь в случае угрозы для ее территории. А новые регионы Россия воспринимает как часть себя и за атаки на них способна жестко ответить.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ разваливаются под натиском российских военных. По его словам, в украинских больницах почти не осталось места.