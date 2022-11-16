Мир 16 ноября 2022, 07:27 Американский полковник назвал Украину «черной дырой» Полковник США Макгрегор заявил, что Евросоюз устал от ставшей «черной дырой» Украины

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Евросоюз устал поддерживать Украину, которая превратилась в «черную дыру». США тоже с трудом оказывают ей военную помощь. Об этом полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News, сообщило РИА ФАН.

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — сказал он.

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Полковник заявил, что министр обороны США Ллойд Остин пытается побороть усталость от Украины. Он созвал встречу лидеров 50 стран, чтобы уговорить их увеличить финансирование киевского режима.

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Дуглас Макгрегор также прокомментировал слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марка Милли. Он признал, что ни одна из сторон конфликта, в том числе Украина, не сможет одержать победу на поле боя. Полковник объяснил это тем, что американцы устали помогать киевскому режиму, поняли, что кампания провалилась, и решили перейти к переговорам.

Заявление Марка Милли сильно обеспокоило власти Украины. Американские чиновники пытаются убедить украинское руководство в том, что не прекратят отправлять оружие, а переговоры необязательно проводить в ближайшее время.