Американский полковник назвал политику США доказательством плачевного состояния ВСУ | 360°

25 октября 2022, 17:43
Американский полковник назвал политику США доказательством плачевного состояния ВСУ
Полковник Макгрегор увидел в политике США доказательство плохого состояния ВСУ
Политика США в отношении Украины доказывает, что ВСУ находятся в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор изданию The American Conservative.
По его мнению, этот вывод подтверждает недавнее заявление экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса, который не исключил вмешательства в конфликт России и Украины. Макгрегор уверен, что ситуация говорит о плохом состоянии украинской армии.
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Он пояснил истинный посыл Петреуса, который пытается продлить жизнь ВСУ, готовностью Вашингтона вмешаться напрямую.
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«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — сделал вывод полковник.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют направлять свои войска на Украину, напомнил RT.
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