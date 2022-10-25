Американский полковник назвал политику США доказательством плачевного состояния ВСУ | 360°

Мир 25 октября 2022, 17:43 Американский полковник назвал политику США доказательством плачевного состояния ВСУ Полковник Макгрегор увидел в политике США доказательство плохого состояния ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Политика США в отношении Украины доказывает, что ВСУ находятся в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор изданию The American Conservative.

По его мнению, этот вывод подтверждает недавнее заявление экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса, который не исключил вмешательства в конфликт России и Украины. Макгрегор уверен, что ситуация говорит о плохом состоянии украинской армии.

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Он пояснил истинный посыл Петреуса, который пытается продлить жизнь ВСУ, готовностью Вашингтона вмешаться напрямую.

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«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — сделал вывод полковник.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют направлять свои войска на Украину, напомнил RT.