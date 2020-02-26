Американский полицейский устроил девочке-первокласснице полноценное задержание

Учителя вызвали полицию в школу из-за того, что девочка устроила истерику и пыталась ударить кого-то из школьного персонала. По приезде сотрудников правоохранительных органов, девочка уже спокойно сидела и читала книгу с учителем. Несмотря на это, полицейский устроил полное задержание — связал руки и увез в участок. Там у малышки взяли отпечатки пальцев и сделали фото.

Во Флориде не установлен минимальный возраст для ареста. Однако, при задержании ребенка младше 12 лет с ним должен присутствовать его представитель.