Мир 22 октября 2022, 20:24 Американский политолог заявил, что США никогда не интересовало, кто управляет Украиной Политолог США Бьюкенен заявил, что Украиной почти два века управляла Россия Pxhere

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Информация о том, кто действительно руководит Украиной, никогда не являлась важной для США. Такое мнение выразил известный американский политолог Патрик Бьюкенен, слова которого привело РИА «Новости» в Telegram-канале.

«В действительности Украина была частью России на протяжении всего XIX и почти всего XX века, ею руководили из Москвы. Это обстоятельство никогда не вызывало озабоченности у США, которые находятся на расстоянии пяти тысяч миль от этих стран», — отметил Бьюкенен.

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Политолог, который ранее занимал должность советника в администрациях трех разных президентов Соединенных Штатов, перед этим заявил, что интересы США и Украины начали расходиться из-за со стремления киевских властей продолжать обострять отношения с Россией. Он подчеркнул, что для Америки важно не стать втянутой в войну с РФ.

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Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал разработать механизм конфискации российских активов для передачи их киевским властям и странам Европы.