Мир 16 марта 2024, 22:30 Американский политолог удивился статье WP о выборах в Белгороде Политолог Расмуссен: статья WP о Белгороде написана на удивление объективно РИА «Новости»

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Статья американской газеты The Washington Post о высокой явке на выборах в Белгороде на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины написана на удивление объективно. Об этом в интервью «Известиям» заявил подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен.

«Я был удивлен, что The Washington Post опубликовала такую статью: она написана более объективно, чем обычно. Обычно они довольно радикальны», — сказал Расмуссен.

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Политолог напомнил, что Белгород давно подвергается обстрелам, так как находится близко к границе с Украиной. Но это лишь объединяет людей в желании противостоять врагу.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью о выборах в Белгороде, которые проходят на фоне регулярных атак ВСУ. Журналисты пообщались с местными жителями и пришли к выводу, что те пойдут на выборы, несмотря на обстрелы. А попытки Украины сорвать голосование не увенчались успехом.