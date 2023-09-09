Мир 09 сентября 2023, 10:42 Американский политолог рассказал о желании украинцев пойти на прекращение огня Закария: часть жителей Украины сочли возможным прекратить боевые действия Министерство обороны Украины

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Многие украинцы могут пойти на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил Washington Post американский эксперт по международной политике Фарид Закария.

По его словам, он пообщался со многими гражданами Украины и сделал вывод, что население страны согласилось бы пойти на прекращение боевых действий.

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Американский эксперт также процитировал слова неназванного украинского политика, который одобрил рассмотрение компромиссов.

«Главный вопрос состоит в том, каковы настроения солдат на поле [боя] и тех, которые вернулись», — привел Закария слова неназванного политика.

Ранее СМИ сообщили, что украинцы меньше стали верить в возможность быстрой победы ВСУ, их оптимизм «начал таять».