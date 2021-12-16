Американский политолог рассказал о плюсах для Европы в случае вторжения России

Непрекращающиеся разговоры о возможном российском вторжении не имеют под собой никаких оснований. Однако в случае, если так произойдет, Европе будет только лучше. Таким мнение в статье для American Thinker поделился американский политолог Селвин Дью.

Он высказал мысль о том, что создание НАТО для противостояния Советскому Союзу было в свое время правильным шагом, но современная Россия не стремится к экспансии мира. Что касается Европы, то она сама себя уничтожает из-за политики мультикультурализма и одобрения таких ценностей, как однополые браки.

«Экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции, наглядно подтвердив слова покойного главы Ливии Муаммара Каддафи о том, что в джихадистских террористах вообще-то нет нужды, поскольку более 50 миллионов мусульман в Европе превратят ее в исламский континент за два поколения», — написал политолог.

Он отметил, что с политикой экс-канцлера согласны власти Швеции, во Франции вообще предложили создать внутри страны полуавтономное квазишариатское государство, чтобы избежать гражданской войны.

Россия же придерживается здорового национализма и отвергает проекты, которые навязывают обществу чуждые ценности, заявил Дьюк. По его словам, Запад сейчас морально устаревает.

«Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли их безбожными, а они нас — декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты», — написал автор статьи.

По его мнению, если Россия вдруг начнет навязывать Европе свои ценности, то та вряд ли что-то потеряет.