Американский политолог рассказал о мрачном будущем США | 360°

Мир 14 сентября 2022, 02:57 Поделиться Telegram

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Viber Американский политолог рассказал о мрачном будущем США Американский политолог Ульман счел экономические перспективы США безрадостными Pxhere.com

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Экономические перспективы большинства жителей США политолог Харлан Ульман назвал безрадостными. Причем предстоящие выборы, по его мнению, только усугубят ситуацию. Об этом он написал в статье для издания The Hill.

«Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог», — отметил автор материала.

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Ссылаясь на данные The New York Times, Ульман напоминает, что от зарплаты до зарплаты живут почти две трети американцев.

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По словам политолога, американцы интуитивно понимают, в каком направлении движется страна. Ряд опросов показывает, что почти 90% жителей США не одобряют выбранного курса. В результате большинство американцев попросту не видят для себя лучшего будущего.

Предстоящие выборы, по словам политолога, ситуацию не изменят.

«Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет», — написал Ульман. Он добавил, что за пост президента США «будут соревноваться двое престарелых».

В американском конгрессе выразили обеспокоенность из-за существующей зависимости США от закупок алюминия у России. С этим вопросом конгрессмены обратились к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм.

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