Мир 31 июля 2023, 07:50 Американский политолог раскрыл, чего больше всего Запад боится на Украине Политолог Миршаймер: Запад подгонял Украину к наступлению из-за боязни проиграть Фото: piqsels

Читать 360tv в

Западные политики боятся проигрыша Украины, поэтому подталкивают ВСУ к продолжению «самоубийственного» наступления. Такое заявление сделал американский политолог Джон Миршаймер в интервью изданию Grayzone.

Он напомнил, что украинские военные начали контрнаступление, имея вооруженные и обученные НАТО подразделения. Однако в итоге им это не помогло.

Реклама

«Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в серой зоне и понесли огромные потери», — отметил Миршмаймер.

Политолог добавил, что понимающим хотя бы что-то в военной статегии и тактике было понятно, что Украина не могла добиться какого-то успеха. Однако западные страны все равно подгоняли киевский режим к началу контрнаступления и снабжали ВСУ вооружением.

По словам эксперта, Запад очень боится того, что если украинцы не покажут хороших результатов в 2023 году, то общественная поддержка противостояния с Россией закончится, а проигрыш украинцев будет означать и проигрыш поддерживающих его государств.