Мир 01 августа 2023, 07:33 Американский политолог назвал антироссийские санкции «главным просчетом» США Политолог Миршаймер: Запад сделал «огромный просчет» в антироссийских санкциях pxhere.com

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Запад сделал огромный просчет в эффективности антироссийских санкций. При этом сама РФ не ожидала, что сможет справиться со всеми ограничениями настолько успешно. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с Grayzone.

«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали», — уточнил Миршаймер.

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Даже более успешное введение западных санкций не смогло бы сломить российскую экономику и нанести стране крупное поражение, подчеркнул политолог. Он указал, что антироссийские ограничения были обречены с самого начала.

«Это было серьезным просчетом со стороны Запада», — констатировал Миршаймер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто с иронией прокомментировал планы Евросоюза ввести очередной пакет санкций против России. Он пошутил, что если не удалось достичь результата с 11-й попытки, то бессмысленно делать то же самое в 12-й раз.