01 августа 2023, 07:33
Американский политолог назвал антироссийские санкции «главным просчетом» США
Политолог Миршаймер: Запад сделал «огромный просчет» в антироссийских санкциях
Запад сделал огромный просчет в эффективности антироссийских санкций. При этом сама РФ не ожидала, что сможет справиться со всеми ограничениями настолько успешно. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с Grayzone.
«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали», — уточнил Миршаймер.
Реклама
Даже более успешное введение западных санкций не смогло бы сломить российскую экономику и нанести стране крупное поражение, подчеркнул политолог. Он указал, что антироссийские ограничения были обречены с самого начала.
«Это было серьезным просчетом со стороны Запада», — констатировал Миршаймер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто с иронией прокомментировал планы Евросоюза ввести очередной пакет санкций против России. Он пошутил, что если не удалось достичь результата с 11-й попытки, то бессмысленно делать то же самое в 12-й раз.
Санкции
Россия
Запад
Реклама
Реклама