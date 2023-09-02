Мир 02 сентября 2023, 08:43 Американский политолог нашел неожиданную выгоду для США в расширении БРИКС NYT: США извлекут важный урок из расширения БРИКС pxhere.com

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Расширение БРИКС стало доказательством угасания господства США в мире, однако это может пойти на пользу американскому руководству. К такому выводу пришел политолог Саранг Шидор в статье для New York Times.

Белый дом по большей части игнорировал БРИКС более десяти лет. Но сейчас его позиция стала другой. Безразличие Соединенных Штатов сменилось «удивлением и даже тревогой» после того, как БРИКС пригласил страны Глобального Юга, объяснил Шидор.

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По его словам, такая ситуация стала вызовом для американского руководства, чье глобальное господство продолжило угасать. Но благодаря этому Белый дом может научиться практическому сотрудничеству и избавиться от представлений о собственной исключительности, которые идут вразрез с национальными интересами.

«В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — заключил эксперт.

Ранее британский журналист Томас Фаци предсказал начало нового мирового порядка из-за расширения БРИКС. Перемены будут связаны не только с тем, что в состав организации войдут шесть новых членов, но и с тем, что председательство в ней перейдет к России.