Мир 17 июля 2023, 01:19 Американский политик заявил, что Украине не хватает оружия для успешного контрнаступления Конгрессмен Маккол: у Украины нет необходимого вооружения для успешного контрнаступления РИА «Новости»

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Для успеха в контрнаступлении у ВСУ нет необходимого вооружения. США следовало начать отправку того оружия, которое передается сейчас, еще год назад. Такое мнение телеканалу CBS News высказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

«Украине нужны орудия дальнего радиуса, чтобы бить по складам, энергетике, логистическим линиям поставок, у них этого нет», — сказал политик.

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По его мнению, спасли бы ситуацию истребители F-16 и оперативно-тактические ракеты ATACMS, однако по последним еще нет решения. А что касается самолетов, то до сих пор даже не началось обучение украинских пилотов их эксплуатации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление на Украине истребителей F-16 Россия будет рассматривать как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. Это связано с тем, что самолеты могут переносить ядерное оружия. В ходе боевых действий солдаты не будут разбираться, оборудован ли конкретный истребитель на доставку такого вооружения, заверил министр.