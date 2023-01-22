Мир 22 января 2023, 07:42 Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США Американский политик Спайсер посмеялась над голодом на Украине на фоне трудностей в США РИА «Новости»

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Американским властям стоит обратить больше внимания на трудности с продовольствием, прежде всем говорить о проблеме голода на Украине. Об этом в Twitter написала политик Лаверн Спайсер.

«Задайте мне вопрос, плевать ли на голод украинцев, если рядом с моим пунктом выдачи еды в Майами каждый день появляется толпа из тысячи человек», — отметила она.

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Спенсер пояснила, что спекуляции на теме голода на Украине являются крупной аферой.

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После начала проведения специальной операции на Украине многие западные страны начали говорить о проблеме мирового голода.

В декабре папа римский Франциск призвал ведущие мировые страны отказаться от использования продовольствия как оружия и обеспечить всему населению планеты равный доступ к нему.

По его словам, украинский кризис лишил доступа к продовольствию часть планеты, а некоторые государства Африки подвержены риску голода.