06 декабря 2022, 06:40
Американский политик рассказал о подготовке трибунала по Украине
Госсекретарь США Блинкен заявил, что идея трибунала по Украине «находится на столе»
Западные страны обсуждают создание трибунала по конфликту на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на WSJ CEO Summit, что он привлечет действующих лиц к ответственности. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.
«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это находится на столе», — сказал он.
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Энтони Блинкен рассказал, что Международный уголовный суд собирает материалы по делу, одновременно с ним тем же занимается украинская сторона. По его словам, важно, чтобы кто-то понес ответственность за то, что произошло. Он заявил, что предложения по проведению трибунала обсуждают.
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Ранее МИД Франции объявил, что вместе с партнерами с Украины и из Европы готовит некий международный трибунал по ситуации на Украине. Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил, что главная цель этой кампании — дискредитировать Россию и аргументировать заморозку ее золотовалютных резервов. Он предупредил, что к моменту, когда этот суд вынесет какое-либо решение, прежней Украины уже не станет.
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