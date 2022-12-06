Мир 06 декабря 2022, 06:40 Американский политик рассказал о подготовке трибунала по Украине Госсекретарь США Блинкен заявил, что идея трибунала по Украине «находится на столе» РИА «Новости»

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Западные страны обсуждают создание трибунала по конфликту на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на WSJ CEO Summit, что он привлечет действующих лиц к ответственности. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это находится на столе», — сказал он.

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Энтони Блинкен рассказал, что Международный уголовный суд собирает материалы по делу, одновременно с ним тем же занимается украинская сторона. По его словам, важно, чтобы кто-то понес ответственность за то, что произошло. Он заявил, что предложения по проведению трибунала обсуждают.

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Ранее МИД Франции объявил, что вместе с партнерами с Украины и из Европы готовит некий международный трибунал по ситуации на Украине. Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил, что главная цель этой кампании — дискредитировать Россию и аргументировать заморозку ее золотовалютных резервов. Он предупредил, что к моменту, когда этот суд вынесет какое-либо решение, прежней Украины уже не станет.