Мир 31 декабря 2022, 05:22 Американский политик призвал судить генсека НАТО Столтенберга Американский политик Джеффри Янг: Столтенберг должен быть в тюрьме в Гааге РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, написал в Twitter кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — подчеркнул американский политик.

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Столтенберг неоднократно подчеркивал, что альянс будет поддерживать Украину. По его мнению, военной помощь Киеву приведет к миру. Генсека НАТО осуждали за двойные стандарты, однако его риторика не меняется.

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Ранее эксперты издания 19Fortyfive предупредили о риске Третьей мировой войны в 2023 году. По мнению обозревателя в сфере безопасности Роберта Фарли, региональные конфликты могут привести к противостоянию больших государств. Это опасная ситуация, из которой нужно найти выход.