Мир 08 января 2023, 03:37 Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине Американский политик Янг: отрицающие нацизм на Украине врут сами себе Pxhere

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В США призвал перестать заниматься самообманом и врать о происходящем на Украине. С таким призывом выступил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Свое мнение политик высказал Twitter-аккаунте.

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023 — прим. ред.), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — написал Янг.

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Ранее в одном из своих твитов Янг назвал президента США Джо Байдена «убийцей и военным преступником». По словам политика, это главное, что нужно знать о главе Белого дома. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки заявил, что его не волнует, страдает ли Байден от деменции или произносит речи как бывший президент США Барак Обама. Янг также призвал выгнать из Белого дома всех «военных преступников».

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Отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис до этого призвал США не допустить расширения военного конфликта на Украине за пределы этой страны. По мнению подполковника, если в него вовлекут какое-либо из стран-членов НАТО, то это приведет к катастрофе.