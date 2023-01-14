14 января 2023, 09:02
Американский политик призвал отстранить Байдена за военные преступления на Украине
Американский политик Янг потребовал объявить импичмент Байдену за военные преступления
Представитель Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг потребовал отстранить от должности президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — заявил политик.
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Кроме Байдена политик возложил ответственность за военные преступления на всех президентов, кто возглавлял страну с 1945 года.
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В американских СМИ появились сообщения, что Байден хранил у себя около 20 секретных документов, среди которых — информация разведки и материалы с брифингов от 2013–2016 годов, в том числе и по теме Украины.
Первая информация о том, что у президента США находятся документы, хранящие государственную тайну, появилась на этой неделе. Минюст назначил специального прокурора для расследования инцидента. При этом сам Байден признался, что хранил документы в своей личной библиотеке.
США
Джо Байден
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