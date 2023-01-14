Мир 14 января 2023, 09:02 Американский политик призвал отстранить Байдена за военные преступления на Украине Американский политик Янг потребовал объявить импичмент Байдену за военные преступления РИА «Новости»

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Представитель Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг потребовал отстранить от должности президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — заявил политик.

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Кроме Байдена политик возложил ответственность за военные преступления на всех президентов, кто возглавлял страну с 1945 года.

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В американских СМИ появились сообщения, что Байден хранил у себя около 20 секретных документов, среди которых — информация разведки и материалы с брифингов от 2013–2016 годов, в том числе и по теме Украины.

Первая информация о том, что у президента США находятся документы, хранящие государственную тайну, появилась на этой неделе. Минюст назначил специального прокурора для расследования инцидента. При этом сам Байден признался, что хранил документы в своей личной библиотеке.