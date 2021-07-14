Американский политик призвал начать бомбардировку Кубы

Для свержения кубинского правительства надо нанести по острову бомбовый удар. Поэтому Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану. Об этом в эфире Fox News заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес.

Политик также призвал президента США Джозефа Байдена начать бомбардировку Кубы.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций», — считает Суарес (цитата по РИА «Новости»).

Мэр Майами сообщил прессе, что ждал от Байдена звонка, чтобы обсудить возможность интервенции на «остров свободы».

Демонстрации протеста на Кубе начались 11 июля. Тысячи людей потребовали провести «свободные выборы», чтобы решить социальные проблемы. Сторонники власти провели собственные марши протеста.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Гавана отключила на Кубе интернет, чтобы справиться с волнениями, и предложил американским провайдерам предоставить жителям этой стране доступ к интернету.