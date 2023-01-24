Мир 24 января 2023, 08:01 Американский политик предложил отправить Зеленскому счет вместо танков Американский политик Каллесто: лидеру Украины Зеленскому нужно отправить не танки, а счет сайт президента Украины

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Соединенным Штатам следует отправить украинскому президенту Владимиру Зеленскому не танки, а счет. Таким мнением поделился в Twitter экс-кандидат в конгресс штата Флорида Чак Каллесто.

Он напомнил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал США направить на Украину боевые машины, чтобы «открыть шлюзы» — сподвигнуть Германию на аналогичный поступок.

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«Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — заключил Каллесто.

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Германия пока воздерживается от принятия решения по отправке танков Leopard для ВСУ. Предполагается, однако, что вопрос решат в ближайшее время. МИД Польши предрек ФРГ международную изоляцию в случае отказа от поставок. Как отметил в беседе с «360» политический советник Сергей Маркелов, Германия не хочет брать на себя «бремя авангардного решения», первой отправляя танки на Украину, и ждет, что это сделают США и следом другие страны. Но Штаты тоже не хотят обременять себя и предпочитают «выскребать все европейские сусеки».