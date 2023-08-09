Мир 09 августа 2023, 07:23 Американский политик объяснила, почему Япония «забыла» про виновных в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Кандидат в сенат Сэйр: Япония не упомянула США, вспоминая жертв атаки в Хиросиме Unsplash

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Якобы забывчивость чиновников Японии и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, кто стоял за катастрофой в Хиросиме, объясняется страхом перед Соединенными Штатами. Такое заявление сделала независимый кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр в комментарии РИА «Новости».

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — сказала Сэйер.

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Она добавила, что рычагов сейчас становится все меньше и меньше. По ее словам, многие мировые лидеры, особенно в африканских государствах, уже поняли это. Поэтому они не ведут себя настолько трусливо, как другие.

Военные США в августе 1945 года сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Жертвами атаки стали 140 тысяч человек в первом городе и 74 тысяч человек — во втором. Большинство из них — мирные жителями.

Погибших вспоминали 6 августа в Японии. Политики этой страны, которые выступали на церемонии в Хиросиме, не вспомнили, что бомбу сбросили Штаты. Также Гутерриш в своем послании не стал упоминать государство, которое виновно в гибели людей.