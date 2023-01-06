Мир 06 января 2023, 04:31 Американский политик назвал Байдена военным преступником Американский политик Янг назвал Байдена убийцей и военным преступником РИА «Новости»

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Президента США Джо Байдена назвали военным преступником. Такое мнение выразил в своем Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его словам, это главное, что нужно знать о главе Белого дома.

«Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нем знать», — написал политик.

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Янг отметил, что его не волнует, страдает ли глава Белого дома от деменции или произносит речи как бывший президент США Барак Обама. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки также призвал выгнать из Белого дома всех «военных преступников».

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Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Байден снова указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине.

Политологи американского издания Foreign Policy пришли к выводу, что в 2023 году Байден планирует сосредоточится на поставках оружия и боеприпасов Украине. По их мнению, в этом вопросе глава Белого дома может столкнуться с проблемами, поскольку далеко не все влиятельные американцы поддерживают оказание помощи Киеву.