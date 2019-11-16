Американский пограничник вытстрелил в россиянина

«Около 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавший является гражданином России. Вертолетом он был доставлен в больницу города Феникс. Как отмечается в сообщении, его ранения не угрожают жизни.

В документе также сказано, что «сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении».

Имя россиянина, а также то, с какой именно стороны он предположительно предпринял попытку пересечь границу, в документе не уточняется.