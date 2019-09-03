Американский подросток застрелил свою семью

Убийство произошло в штате Алабама. Согласно предварительным данным, на месте происшествия погибли три человека, двоих доставили в местную больницу, где в дальнейшем они также скончались.

«14-летнего подростка допросили, и он сознался в том, что застрелил всех пятерых членов своей семьи в доме», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции отметили, что юноша сотрудничает со следствием. Он помогает искать пистолет калибром девять миллиметров. По словам подростка, он выбросил оружие возле места преступления. Стражи порядка устанавливают мотивы расправы.