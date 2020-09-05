Американский подросток оставил телефон на зарядке на ночь и чуть не сгорел заживо

15-летний Колтон Пингри из Калифорнии получил ожоги второй степени из-за взрыва телефонной зарядки. Он поставил гаджет заряжаться перед сном и засунул его под подушку. Среди ночи он проснулся на полу: его постель полыхала огнем.

«Я поднял глаза и увидел, что оба моих одеяла и одна из подушек загорелись», — приводит слова Пингри LADBible.

Он в панике выбросил смартфон в унитаз, потушил пожар голыми руками и начал поливать водой из бутылки, которая стояла возле кровати, свои ожоги. Отец подростка рассказал, что у его сына обгорели спина и рука. Ожоги были похожи на солнечные, поэтому визит к врачу решили отложить на утро.

Мужчина добавил, что взрыв был приличной силы: осколки зарядки разлетелись по всей комнате. Теперь в семье Пингри к электроприборам относятся с особой осторожностью. Парень признался, что больше никогда не будет заряжать телефон по ночам.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о причинах опасного перегрева смартфона. По его словам, один из основных факторов — плохой интернет. Приложения «атакуют» запросами, что приводит к перегреву гаджета. В такой момент телефон лучше выключить на какое-то время. Об этом пишет сайт телеканала «Царьград».