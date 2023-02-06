Мир 06 февраля 2023, 13:21 Американский пилот заявил об аномальных явлениях над базами США Пилот Грейвс сообщил о неопознанных аномальных явлениях над военными объектам США Unsplash

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Над военными объектами Соединенных Штатов в разные годы не раз появлялись «неопознанные аномальные явления». Об этом сообщил американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс в материале для издания The Hill.

«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они», — рассказал пилот.

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По его словам, около 50-60 человек, служивших вместе с ним в 2014–2015 годах, тоже видели подобные явления. Грейвс назвал неопознанные аномальные явления проблемой национальной безопасности. Он отметил, что американским властям нужно больше информации о них.

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Ранее офис директора Национальной разведки Штатов показал второй отчет об аномальных явлениях. Согласно документу, по состоянию на конец августа 2022 года в США зарегистрировали свыше 500 случаев появления НЛО. Об этом написало РИА «Новости».