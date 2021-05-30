Американский пилот получил условный срок за просмотр порно в полете

Федеральный суд штата Мэриленд приговорил экс-пилота самолета Майкла Хаака к одному году условно. Причиной стал просмотр порно во время полета и раздевание перед коллегой. Решение суда опубликовали на сайте Минюста США.

«Бывший пилот согласился с обвинением, которое ему предъявил федеральный суд штата Мэриленд. Он приговорен к одному году условного срока за обнажение перед женщиной — вторым пилотом во время полета самолета», — сообщили на сайте.

Еще суд обязал бывшего пилота выплатить штраф в размере пяти тысяч долларов. Сам инцидент произошел 10 августа 2020 года. Тогда Хаак работал командиром рейса авиакомпании Southwest Airlines. Во время полета из Филадельфии в Орландо пилот решил посмотреть порно.

«Хаак признал, что после того, как самолет набрал крейсерскую высоту, он вылез из кресла пилота и находясь в кабине, намеренно раздевался и просматривал порнографические материалы на портативном компьютере», — уточнили в материале ведомства.

При этом рядом с мужчиной находилась его коллега. Отмечается, что раньше пилоты никогда не встречались. Женщина стала пострадавшей в деле. В расследовании участвовали сотрудники ФБР, Управления генерального инспектора минтранса США и авиакомпании.