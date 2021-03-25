Американский перекресток стал популярен после стримов в Twitch

Поведение водителей у дорожного знака на одной из улиц штата Массачусетс стало темой для стримов в Twitch. За автомобилистами, которые игнорируют ПДД, наблюдают сотни тысяч пользователей соцсети. Некоторые лично посетили получившую известность улицу — чтобы сделать сальто или устроить шуточную дуэль.

Все началось со стримов на канале Stopsigncam в прошлом году. Однако популярность ролики обрели только к концу марта 2021-го — после появления коротких клипов с трансляций на Reddit.

Прямые эфиры посвящены, казалось бы, банальной проблеме — несоблюдению правил дорожного движения. На одном из перекрестков в городе Сейлем практически каждый водитель не обращает внимание на знак обязательной остановки и проезжает его на обычной скорости.

В Stopsigncam следят за проезжающими машинами и придумывают про них мемы. А если автомобиль, как и положено, останавливается, реагируют на это соответствующим образом.

После того как аудитория канала и просмотры эфиров значительно выросли, на улицу со знаком начали приходить зрители стримов. Чтобы показать, что тоже кое-чем интересны.