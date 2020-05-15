Американский педиатр рассказал, что медработникам в США не хватает средств индивидуальной защиты
Американский педиатр Маргарет Флауэрс призналась RT, что врачам и медсестрам в США не хватает средств индивидуальной защиты.
По словам Флауэрс, медработникам приходится повторно использовать маски и надевать поверх одежды мусорные мешки, дабы хоть как-то обезопасить себя от заражения коронавирусом.
«Получается, что люди, от которых максимально зависят наши здоровье и благосостояние, заболевают, а некоторые из них и умирают», — обратила внимание педиатр.
Она уточнила, что, по последним данным, от COVID-19 в США умерли более 70 медсестер.