Американский педиатр рассказал, что медработникам в США не хватает средств индивидуальной защиты

По словам Флауэрс, медработникам приходится повторно использовать маски и надевать поверх одежды мусорные мешки, дабы хоть как-то обезопасить себя от заражения коронавирусом.

«Получается, что люди, от которых максимально зависят наши здоровье и благосостояние, заболевают, а некоторые из них и умирают», — обратила внимание педиатр.

Она уточнила, что, по последним данным, от COVID-19 в США умерли более 70 медсестер.