Мир 10 августа 2023, 22:03 Американский пастор оказался главарем преступной банды воров Miami Herald: пастор из США оказался главой банды, укравшей товары на 1,4 млн долларов Freepik

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Пастора из американского города Сент-Питерсберг уличили в организации преступной группы, которая украла товары на 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Сотрудники полиции поймали 55-летнего церковного лидера Роберта Делла и его союзников. Группу подозревают в создании преступной схемы перепродажи украденных вещей через интернет.

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По информации следствия, на протяжении долгого времени Делл был предводителем банды. В группировке состояли его родственники и другие два товарища. После кражи обвиняемые продавали товары в известном интернет-магазине. Когда все раскрылось, аккаунт закрыли.

В материале сказано, что пастор использовал свое служебное положение для манипуляций. Он вынуждал знакомых участвовать в незаконных сделках и совершать преступления. Большую часть вещей украли не связанные с церковным служителем люди.

Полиция предъявила обвинения Деллу, его 72-летней матери и 39-летней жене. Все задержанные находятся под стражей.

Ранее американца арестовали после того, как он ограбил банк на один доллар. Мужчина зашел в здание, попросил кассира передать ему купюру и вызвать полицию. Когда блюстители порядка приехали, гражданин сдался без сопротивления.