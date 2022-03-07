Американский паром доставит военную технику в греческий порт

Американское судно-гигант Liberty Passion доставит военную технику из США в порт Александруполис на севере Греции к 19 марта. Таковы данные наземной автоматической идентификационной системы MarineTraffic.

По информации сайта греческой компартии 902.gr, «бронетехнику и другую военную технику затем переправят по железной дороге в Польшу, усиливая силы НАТО на границе с Россией». Порт Александруполис «был превращен правительствами Греции в базу США и НАТО». Вблизи порта также находится ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman.

Паром Liberty Passion построили в 2017 году для транспортировки техники, его грузоподъемность составляет 20,3 тысячи тонн. Судно вышло из Чарльстона 5 марта.

По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США не рассматривают меры, которые могли бы привести к конфликту с Россией. Ранее госсекретарь США отмечал, что американские власти готовы провести переговоры с Россией по ситуации на Украине, если страна отведет свои войска.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Цели — демилитаризация и денацификация страны.