Мир 20 января 2023, 11:13 Американский офицер заявил, что новые поставки оружия не помогут Украине Подполковник армии США Дэвис: оружие от НАТО не поможет Украине изменить ход конфликта Defense.gov

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Новые вооружения и техника НАТО не помогут киевскому режиму переломить ход конфликта вопреки ожиданиям Запада и властей Украины. Такую точку зрения высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive.

«По мере того, как Украине обещают все больше видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и понимание того, как работает бронетехника, должны умерить ожидания», — заявил Дэвис.

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Он считает, что нового сложного оборудования от НАТО будет недостаточно Украине, чтобы одержать победу над Россией. Автор статьи отметил, что многие ошибочно думают, что в случае с украинским конфликтом будет так же, как в видеоиграх: при получении нового оружия страна вдруг станет легко и просто выигрывать. Подполковник напомнил, что в реальном мире все происходит не так.

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Дэвис подчеркнул, что для эффективного использования военной техники нужен опыт и хорошая подготовка. Также для оборудования должно быть достаточно боеприпасов и топлива, украинская армия должна создать условия для хорошего и регулярного обслуживания. Он предположил, что без знаний украинцам будет сложно добиться успеха даже с новейшим вооружением.