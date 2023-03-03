Мир 03 марта 2023, 10:07 Американский офицер восхитился Путиным Экс-офицер ЦРУ Джиральди: Путин предложил миру лучшую модель отношений, чем США YouTube

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Модель многополярного мироустройства российского президента Владимира Путина выглядит значительно лучше, чем то, что пытается навязать Запад во главе с США. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

«Для меня подход Путина выглядит гораздо более разумно. Он предлагает многополярное развитие мира, позволив всем иметь свои собственные интересы и культуру. Это звучит неплохо», — сказал он.

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Джиральди отметил, в ответ США пытаются создать одностороннюю модель, в которой верховенствуют якобы «нормы международного права», но законы и правила придумываются и меняются на ходу.

Ранее Владимир Путин заявил, что в мире уже установился курс на уважение ко всем странам и многополярность. Глава государства подчеркнул, что США выстраивают мир исключительно вокруг собственных интересов, действуя эгоистично. По его словам, российское правительство действует по-другому.