Мир 26 декабря 2023, 11:07 Американский офицер раскрыл правду о целях США на Украине Экс-офицер НАТО Табах: США никогда не хотели победы Украины Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты никогда не стремились обеспечить Украине победу и даже не заявляли о таких целях. На это обратил внимание отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Администрация [президента США Джо] Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <…>, но никогда не сказали „победа“, „вернуть все свои территории“», — подчеркнул офицер.

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По его мнению, перед президентскими выборами Соединенные Штаты заставят Украину сесть за стол переговоров. Табах посоветовал Украине готовиться к поражению. Он напомнил об опыте Афганистана и Южного Вьетнама и отметил, что «никто не хочет проигрывать», но для них пришел момент, когда больше «не было выбора». Украину ждет та же участь, предположил Гарри Табах.

Он добавил, что страна потерпела крах на дипломатическом фронте — ее действия и заявления повлекли недовольство Польши, Германии, Венгрии, Израиля.