Мир 27 марта 2023, 00:25 Американский офицер не сдержал смеха, услышав план США по Украине Экс-разведчик ВС США Риттер рассмеялся, услышав слова Кирби о мирном плане по Украине Pixabay

Читать 360tv в

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер не смог сдержать смех в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Его позабавило заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби об украинском мирном плане, который предложил Китай.

Риттер припомнил высказывание Кирби о том, что перемирие в данный момент станет нарушением устава ООН из-за признания российскими территорий, находящихся под контролем ВС РФ. Ведущий Эндрю Наполитано подметил, что официальный представитель Пентагона дал интервью еще до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. По мнению Наполитано, США хватило дерзости объявить об отказе от любых предложений еще до их озвучивания. Такое замечание рассмешило бывшего военного США.

Реклама

«Вы только послушайте, что он сейчас сказал. Обратите внимание на ту наглость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент Соединенных Штатов отказался обсуждать все предложения об урегулировании ситуации, предложенные со российской стороной еще до начала обострения», — сказал Риттер.

Ранее американцы назвали Джона Кирби «злобным идиотом» за его слова о визите в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Контр-адмирал Военно-морских сил США заявил, что партнерство России и Китая непрочное и вызвано усилением НАТО.