Мир 06 сентября 2023, 23:38 Американский офицер назвал победителя в конфликте на Украине Офицер ВС США Дэвис: чем дольше конфликт, тем выше шансы России на победу РИА «Новости»

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Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия принесет победу России в конфликте. Такое заявление сделал офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в материале для 19FortyFive.

«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», — считает военный.

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Вооруженные силы России не могут потерпеть поражение, так как превосходят ВСУ в ресурсной и демографической базе. Военно-промышленный потенциал РФ находится на достаточно высоком уровне и продолжает расти, напомнил Дэвис.

Согласно исследованию военно-морской академии Naval Postgraduate School, определяющим фактором в битвах является перевес в живой силе, бронетехнике и артиллерии. Автор материала отметил, что у ВС РФ столько вооружения, сколько киевский режим не сможет задействовать никогда.

Вооруженные «Кинжалами» российские Су-34 назвали еще более смертоносными и представляющими угрозу для ВСУ и НАТО. Число самолетов, способных нести гиперзвуковые ракеты, выросло в России в пять раз, заявил военный аналитик Драго Босник.