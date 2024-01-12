Мир 12 января 2024, 07:24 Американский офицер набросился на Байдена из-за атак по Йемену Подполковник Дэвис: ударами по Йемену Байден втянет США в войну Murad Abdo/XinHua/globallookpress

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Атаки хуситов в Йемене втянут США в полномасштабную войну. Об этом в эфире Fox News заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Президент США Джо Байден принял решение об ударах по йеменской территории, но не учел, что конфликт может перейти на более высокий уровень, указал военный. Он напомнил, что хуситы в ответ грозились атаковать американцев и американские интересы в регионе.

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«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», — отметил Дэвис.

Подполковник в отставке добавил, что Байдену следует объяснить свое решение американскому народу.

«Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план, и как он советует американскому законодательству и конституции», — заключил Дэвис.

Ранее американские военные ударили по объектам хуситов в Йемене. Армия США атаковала ракетами боевиков из-за кампании по захвату судов. Американскую сторону в конфликте поддержали Канада, Нидерланды, Австралия и Бахрейн.