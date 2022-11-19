Мир 19 ноября 2022, 04:53 Американский обозреватель заявил о ссоре Зеленского с Западом Обозреватель NYT Карли Олсон рассказал о публичной полемике Зеленского с Западом

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Разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и поддерживающими его странами Запада. Такое мнение выразил обозреватель The New York Times Карли Олсон.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — подчеркнул журналист.

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Он напомнил, что Зеленский опровергает данные о причастности ВСУ к инциденту, в котором погибли два гражданина Польши. Однако его мнение расходится с заявлениями США. В Вашингтоне неоднократно говорили о принадлежности упавших ракет Украине. Об этом заявляли и польские власти, а граждане республики потребовали призвать виновных к ответу.

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ЧП под Люблином произошло вечером 15 ноября. В российском дипломатическом корпусе отметили, что Киев почувствовал безнаказанность, поскольку получает поддержку от Америки. Украинские власти своими действиями пытаются спровоцировать прямой конфликт России и НАТО.