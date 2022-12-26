Мир 26 декабря 2022, 07:50 Американский обозреватель указал на слабое место ЗРК Patriot, передаваемых Украине Обозреватель Forbes Иддон: маловероятно, что Украина воспользуется Patriot

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Американский ЗРК Patriot может оказаться не таким эффективным, как того хочется Украине. Об этом написал обозреватель Forbes Пол Иддон.

По его мнению, Украине вряд ли удастся использовать этот ракетный комплекс против беспилотников, которые могут применяться в большом количестве, чтобы «пробить противовоздушную оборону и достичь своих целей».

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«В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек», — указал Иддон.

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Он считает, что малой мобильностью американской системы может воспользоваться Россия.

Ранее Пентагон озвучил условия, при котором США передадут Украине ЗРК Patriot. Для начала украинские военные должны пройти обучение. Для этого необходимо организовать подготовку не менее 90 бойцов ВСУ, поскольку система состоит из нескольких вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами.