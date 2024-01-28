Мир 28 января 2024, 05:05 Американский народ стал мечтать о прекращении конфликта на Украине — полковник из США AC: простые американцы требуют от властей выйти из борьбы с Россией на Украине Freepik

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Даже самые далекие от реальности жители Америки уже осознали, что США проиграли в украинском конфликте. Об этом заявил отставной полковник Лоуренс Уилкерсон в беседе с журналом American Conservative.

«Даже для самых малоинформированных граждан США конфликт на Украине не имеет особого смысла и затянулся на слишком долгий срок», — заявил он.

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По словам Уилкерсона, Россия уже победила в противостоянии с западными странами. Санкции Америки только сделали российскую экономику более мощной, а попытки довести РФ до международной изоляции закончились провалом.

При этом в США элиты продолжают бороться с Россией на Украине, потому что долгий конфликт несет большую прибыль оборонным компаниям Америки, считает эксперт.

«Американский народ все больше требует прийти к финалу и выйти из борьбы [с Россией]», — сказано в материале.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США стали посмешищем в глазах всего мира из-за своей политики на Украине. Он объяснил, что авторитет Штатов упал из-за постоянных провалов ВСУ.