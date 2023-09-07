Мир 07 сентября 2023, 22:45 Американский наемник рассказал, когда начнется следующее контрнаступление ВСУ Наемник из США Вандайк: ВСУ начнут новое контрнаступление летом 2024 года РИА «Новости»

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Украинские военные планируют начать новое наступление летом 2024 года. Об этом сообщил наемник из США Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в новом контрнаступлении боевики ВСУ хотят применить истребители F-16.

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«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — заявил он.

Наемник отметил, что российские укрепрайоны с минными полями стали серьезным препятствием для украинских военных, поэтому последнее контрнаступление Украины провалилось.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 66 тысяч бойцов с начала наступления. Также армия киевского режима лишилась 7600 единиц техники. За прошедший месяц российские военные сбили более тысячи вражеских беспилотников, 13 крылатых ракет и 159 снарядов РСЗО HIMARS.