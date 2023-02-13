Мир 13 февраля 2023, 11:54 Американский музей поменял национальность Репина и Айвазовского Музей в Нью-Йорке назвал Айвазовского и Репина украинскими художниками Википедия

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Метрополитен-музей в Нью-Йорке поменял национальность знаменитых русских живописцев Ильи Репина и Ивана Айвазовского, назвав их украинскими художниками. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте заведения.

К работам Репина, хранящимся в музее, прикреплена надпись, что автор является украинцем. Также в статье об Иване Айвазовском написано, что он родился на Украине.

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Репин родился в Харьковской губернии Российской империи, территории нынешней Харьковской области. Айвазовский появился на свет в Таврической губернии, ныне именуемой полуостровом Крым.

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Это не первый случай, когда музей допускает смену национальности авторов или персонажей картин. Ранее название работы французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» изменили на «Танцовщицу в украинском наряде».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на попытки западных стран «отменить» гениев великой русской культуры, история расставит все по своим местам.