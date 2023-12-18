Мир 18 декабря 2023, 04:21 Американский морпех указал Западу на превосходство России в производстве вооружений Экс-морпех Берлетик: Запад не способен сравниться с РФ в производстве оружия РИА «Новости»

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Украине будет нечего покупать на американские деньги, потому что Запад не может сравниться или превзойти Россию в производстве вооружений. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Споры по поводу финансирования Украины не имеют значения, считает Берлетик. Проблема не в том, что Запад перестал помогать деньгами, а в истощении материальных ресурсов.

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«Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже. Они (Запад — прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее [в производстве вооружений])», — заявил пехотинец.

Украине предрекли поражение в течение месяца, если финансовая или военная поддержка США прекратится. Киевским властям посоветовали побыстрее заключить мир с Россией.