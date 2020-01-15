Американский Минсельхоз предрек России рекордный урожай подсолнечника

По мнению американских специалистов, к урожайному скачку привело использование гибридных семян. В ведомстве напомнили, что большая часть подсолнечника в России выращивается в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах. Отмечается, что при работе над отчетом не учитывались данные об урожайности на территории Крыма.

«Производство семян подсолнечника в России в сезоне 2019—2020 оценивается в 15,3 миллиона тонн, что на 6% больше, чем в прошлом месяце, и на 20% больше, чем в прошлом году», — уточняется в отчете.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заметил, что рост урожайности подсолнечника и других культур обусловлен экономической ситуацией в стране.

«Наши аграрии покупают средства производства в основном в рублях, а цены на продукцию привязаны к доллару, поэтому эта двукратная девальвация весьма и весьма благоприятно отразилась на марже наших аграриев», — пояснил он.

По его словам, у отечественных аграриев появилось больше денег и за счет этого им удалось увеличить технологичность своего производства.