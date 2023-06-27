Мир 27 июня 2023, 01:45 Американский миллиардер разбился на гоночной трассе CBS: американский миллиардер Краун разбился на гоночной трассе в Колорадо Freepik

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Американский миллиардер, владелец инвестиционной фирмы и горнолыжной компании Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе. Ему было 70 лет. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Авторы статьи уточнили, что авария произошла в автоспортивном парке в Колорадо еще в воскресенье, 25 июня. Предварительно, миллиардер не справился с управлением при повороте и врезался в ограждение.

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«Окончательная причина смерти Крауна все еще находится на рассмотрении медслужбы», — сказано в сообщении.

Краун был членом гражданского комитета Коммерческого клуба Чикаго. Недавно комитет вместе с миллиардером запустил инициативу, целью которой было собрать десятки миллионов долларов в течение последующих нескольких лет. Эти деньги должны направить на снижение уровня преступности в Чикаго.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что был «опустошен», узнав об этом происшествии.