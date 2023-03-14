Мир 14 марта 2023, 14:29 Американский миллиардер признал обрушение капитализма в США Основатель Citadel Гриффин заявил, что американский капитализм начал разрушаться на глазах YouTube

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Основатель хедж-фонда Citadel, миллиардер Кен Гриффин заявил, что выстроенный столетие назад американский капитализм начал разрушаться. Его слова привело издание Financial Times.

«Экономика США формально является капиталистической и она начинает разрушаться прямо на наших глазах», — сказал он.

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Гриффин отметил, что решение американских властей о спасении вкладчиков — ошибка, так как является серьезным нарушением финансовой дисциплины.

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«Правительству не стоило принимать такие жесткие меры. Эта ситуация стала бы хорошим уроком морального риска. Потери вкладчиков в итоге оказались бы несущественными, что в конце концов привело бы к повышению значения управления рисками», — добавил миллиардер.

Регуляторы Калифорнии в прошлую пятницу, 10 марта, признали банкротство Silicon Valley Bank, входящего в первую двадцатку самых крупных коммерческих банков страны. Причиной банкротства стало повышение резервной ставки со стороны Федеральной резервной системы, которое повлекло обесценивание активов компании.