Причиной специальной операции России на Украине стала политика, проводимая США. Об этом журналу American Conservative заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«США не выполнили главное условие России о том, чтобы не рассматривать Украину в качестве страны-члена НАТО, хотя на самом деле не собирались принимать ее в альянс», — заявил он.

Сакс назвал это событие красной линией для российской стороны и отметил, что Госдеп планомерно игнорировал позиции России в переговорах по безопасности.

«Вызывает вопросы способность Госдепа в разрешении конфликтов. За последние 20 лет международные вопросы решались только военным путем», — заключил Сакс.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби публично заявил о желании увидеть поражение России в спецоперации на Украине.

Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием только по военной инфраструктуре соседней страны.