Американский миллиардер назвал США виновными в ситуации на Украине
Американский миллиардер Сакс назвал политику США причиной ситуации на Украине
Причиной специальной операции России на Украине стала политика, проводимая США. Об этом журналу American Conservative заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
«США не выполнили главное условие России о том, чтобы не рассматривать Украину в качестве страны-члена НАТО, хотя на самом деле не собирались принимать ее в альянс», — заявил он.
Сакс назвал это событие красной линией для российской стороны и отметил, что Госдеп планомерно игнорировал позиции России в переговорах по безопасности.
«Вызывает вопросы способность Госдепа в разрешении конфликтов. За последние 20 лет международные вопросы решались только военным путем», — заключил Сакс.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби публично заявил о желании увидеть поражение России в спецоперации на Украине.
Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием только по военной инфраструктуре соседней страны.