09 марта 2024, 18:58
Американский миллиардер назвал способ предотвратить мировую войну
Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну
Восстановление отношений США с Россией поможет предотвратить мировую войну. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс. Его слова привело издание Unherd.
Он подчеркнул, что стратегия США в украинском конфликте потерпела полный крах. В результате затягивания американцами боевых действий пострадала не только Украина — антироссийские санкции нанесли ущерб Европе, в то время как в самой России наблюдается рост экономики.
Реклама
«Чтобы предотвратить третью мировую, он (Сакс — прим. ред.) призвал Соединенные Штаты договориться и запустить разрядку с Россией», — написали авторы материала.
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
Ранее члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген ранее подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Парламентарии попросили правительство выбрать между предотвращением этой катастрофы и поддержкой Украины.
США
Войны
Россия
Реклама
Реклама