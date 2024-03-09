Мир 09 марта 2024, 18:58 Американский миллиардер назвал способ предотвратить мировую войну Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну Медиасток.рф

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Восстановление отношений США с Россией поможет предотвратить мировую войну. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс. Его слова привело издание Unherd.

Он подчеркнул, что стратегия США в украинском конфликте потерпела полный крах. В результате затягивания американцами боевых действий пострадала не только Украина — антироссийские санкции нанесли ущерб Европе, в то время как в самой России наблюдается рост экономики.

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«Чтобы предотвратить третью мировую, он (Сакс — прим. ред.) призвал Соединенные Штаты договориться и запустить разрядку с Россией», — написали авторы материала.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген ранее подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Парламентарии попросили правительство выбрать между предотвращением этой катастрофы и поддержкой Украины.