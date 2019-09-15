Американский корабль «Юма» вошел в Черное море

Американский экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) вошел в акваторию Черного моря. Это третья экспедиция корабля в Черное море за год.

Ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий пересечение пролива Босфор, сообщил, что корабль вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщало издание Star, пока корабль шел вдоль турецких границ, его сопровождала береговая охрана. Прохождения кораблем пролива сняли на видео.

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Корабли типа USNS Yuma являются высокоскоростными транспортниками. Они предназначены для оперативной переброски войск, судов, снабжения и военной техники. Такие корабли способны перевозить даже танки M1 Abrams. На летной палубе может поместиться CH-53E Super Stallion. На вооружении у USNS Yuma четыре крупнокалиберных пулемета.

Данные корабли в ВМС США считаются вспомогательными. Их экипаж в основном состоит из гражданских.